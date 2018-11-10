В рамках дела Гандзюк СБУ провела обыск у херсонского депутата РПЛ

СБУ, по словам еще одного нардепа, проводит обыск без разрешительных документов / ru.alfa-kiev.org.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк обыскали квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого.

"Сотрудники СБУ вломились в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства участия его в убийстве Екатерины Гандзюк. Решения суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут – сказать отказываются", – в Facebook сообщил депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

Ставицкий является членом местной фракции "Радикальной партии Олега Ляшко". Руководит ООО "Спорт-Статус", ранее служил в морской пехоте.

Ильченко подтвердил пользователям, что на месте событий присутствует в качестве адвоката.

Читайте такжеАктивисты прокомментировали слитый в Сеть разговор Андрея Садового о Гандзюк"Нашли" мобильный телефон", – отметил депутат горсовета.

Пользователи сразу же начали активно комментировать пост Ильченко.

"Мне лично сразу стало понятно, что в первую очередь будут прессовать неугодных власти и активистов", "Не удивлюсь если в квартирах будут находить оружие и наркотики", "Конституция? Не, не слышали", — пишут в Сети.

Напомним, ранее в распоряжение одного из украинских СМИ попала эксклюзивная аудиозапись, на которой кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый крайне резко высказывается в адрес ныне покойной активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября от травм, полученных при покушении на нее.