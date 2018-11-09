"Найти отдававших приказы": еврокомиссар потребовал наказания для заказчиков Гандзюк

Йоханнес хан

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан потребовал от украинского правительства найти и наказать заказчиков убийства Екатерины Гандзюк и продумать механизм реагирования на такие ситуации в будущем.

"Все вы и я лично расстроен. Мы никогда не смиримся с этим, и все будем работать над тем, чтобы раскрыть это преступление. Речь идет не просто о том, чтобы найти убийц, а и тех, кто отдавал приказы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Йоханнес Хан добавил, что необходимо не просто расследовать преступления против активистов в будущем, а и обдумать, как на национальном уровне реагировать на такие происшествия, "чтобы сразу можно было использовать лучших профессионалов, чтобы и граждане Украины и международное сообщество могли следить за тем, что происходит".

Напомним, 31 июля нынешнего года злоумышленники облили Екатерину Гандзюк серной кислотой. Ее доставили в отделение реанимации областной больницы с ожогами, затронувшими треть кожного покрова.

Читайте такжеИ силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства ГандзюкПолиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После широкого общественного резонанса, вызванного нападением, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

На данным момент по делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября нынешнего года.