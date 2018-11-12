Порошенко завтра проведет встречу с иерархами УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко собирается обсудить с УПЦ МП ряд вопросов / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 13 ноября, проведет встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ожидается, что встреча состоится в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, сообщил УНИАН со ссылкой на собственный информированный источник.

17 апреля 2018 года Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Читайте такжеСербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по УкраинеВселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".