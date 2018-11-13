Полторак указал на возможности для наращивания силы в Черном море

Полторак считает, что Черное море Украина в состоянии защитить / УНИАН

Министр обороны Степан Полторак высказал мнение, что в Черном море Украина имеет достаточно возможностей для ответа на российскую агрессию, в отличие от акватории Азовского моря.

В эфире 5 канала глава ведомства заверил, что украинская сторона в Черном море готова дать отпор Кремлю.

"Во-первых, мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть там возможности для маневров и наращивания усилий", - заверил чиновник.

По словам Полторака, Россия не является собственником Черного моря, поэтому защита его акватории – это проблема международного уровня.

"Россия не является полноправным хозяином в Черном море, потому что там есть, в том числе, и страны НАТО, и их интересы. Даже если не брать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности адекватно отвечать там намного больше", – заявил министр обороны Украины.

Напомним, Рада приняла законопроект о правовом режиме прилегающей зоны Украины в первом чтении. По сути, этот документ вдвое увеличивает территорию в Черном море, которая находится под украинским контролем.

Как ранее сообщалось, в Госпограунслжбе предупредили о том, что РФ готовит блокаду морских и речных портов Украины.