"На пороге техногенных катастроф": Эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного сезона

Батарея. Иллюстративное фото / "ТСН"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эксклюзивном комментарии для "Главреда" высказал свое мнение по поводу того, как необходимо решать проблемы, связанные со срывом отопительного сезона в Украине и чем они чреваты.

"Надо, наконец-то, решать кардинально вопрос с "Нафтогазом". Потому что он закусил удила. Он де-факто банкротит всю теплоэнергетику в стране. Вот недавно еще, оказывается, "Укргазвидобування" не получило 2 миллиарда долларов (они подают иск к Кабмину). Де-факто "Нафтогаз" поставил запредельные цены на газ, которые люди не могут оплатить. Растет фонд долгов. "Теплокоммунэнерго" не могу оплатить этот газ, который им продается втридорога. Создаются долги. "Нафтогаз" наращивает пени и штрафы. Люди сидят без газа. Вот, собственно и вся история. Жадность – это плохо, как пелось в известном всем мультике", − считает он.

Читайте такжеСрыв отопительного сезона: в Кабмине назвали проблемные города УкраиныКроме того, Загородний дал весьма пессимистический прогноз насчет того, к чему приведет сложившаяся ныне в теплоэнергетике страны ситуация.

"В данном случае, это приводит к тому, что мы на пороге техногенных катастроф – как было в Алчевске зимой 2005/2006 годов. Если начнет сейчас замерзать где-то система, то платить опять придется либо местным бюджетам, либо государственным. Все для того, чтобы сохранять просто мародерскую политику "Нафтогаза" и их не наказывать", − резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том ,что эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы.