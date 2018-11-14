В Украине разрешили продавать препараты из марихуаны

В Украине разрешили торговать лекарствами из марихуаны / ipnews.in.ua

В Украине канадская компания C21 Investments Inc получила лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД.

Лицензия Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками также предусматривает возможность реэкспорта концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок, пишет Newsweek.

Как рассказал главный исполнительный директор C21 Investments Роберта Чейни, предоставление этой первой КБД-лицензии на Украине является свидетельством качества продуктов C21, систем контроля, а также высокого уважения команды С21 со стороны правительства Украины.

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"Мы рады получить первую лицензию, выпущенную на Украине, и расширить ее на Европу. Для нас значительная это значимая возможность построить новую отрасль, создать новые высококачественные рабочие места и использовать конкурентные преимущества Украины для доступа к рынкам ЕС и глобальным рынкам, - заявил он.

В сообщении также отмечается, что компания C21 Investments Inc уже открыла представительство в Киеве.

Напомним, канадская компания объявила о поиске специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.

Ранее сообщалось о том, что корпорации Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.