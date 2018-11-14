В Украине разрешили продавать препараты из марихуаны

14 ноября 2018, 06:18

Компания C21 Investments Inc получила лицензию Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками.

Марихуана
В Украине разрешили торговать лекарствами из марихуаны / ipnews.in.ua

В Украине канадская компания C21 Investments Inc получила лицензию на импорт высококачественного каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработку КБД, оптовую продажу готовой продукции КБД.

Лицензия Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками также предусматривает возможность реэкспорта концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок, пишет Newsweek.

Как рассказал главный исполнительный директор C21 Investments Роберта Чейни, предоставление этой первой КБД-лицензии на Украине является свидетельством качества продуктов C21, систем контроля, а также высокого уважения команды С21 со стороны правительства Украины.

Читайте такжеВ Грузии легализовали употребление марихуаны

"Мы рады получить первую лицензию, выпущенную на Украине, и расширить ее на Европу. Для нас значительная это значимая возможность построить новую отрасль, создать новые высококачественные рабочие места и использовать конкурентные преимущества Украины для доступа к рынкам ЕС и глобальным рынкам, - заявил он.

В сообщении также отмечается, что компания C21 Investments Inc уже открыла представительство в Киеве.

Напомним, канадская компания объявила о поиске специалиста на вакансию "знатока-эксперта" в области курения марихуаны.

Ранее сообщалось о том, что корпорации Coca-Cola начала переговоры о производстве своей фирменной газировкой с добавлением марихуаны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
лекарства марихуана каннабис
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:37
"Мимимишное фото": Ани Лорак показала селфи в кокетливой позе
07:35
"Искать золото Полуботка". Эксперт оценил работу "Нафтогаза" в судах против "Газпрома"
07:23
День работников радио телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках Фото
07:18
Россия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину "калекой" — историк Видео
07:14
Володимир В’ятрович: Декомунізація на Донбасі має відбутися швидко, одразу після звільнення від російської окупації
06:57
Как Нафтогаз ярко "отымел" украинцев мнение
06:35
В Сети запустили сайт, рассчитывающий, сколько человеку осталось жить Видео
06:18
В Украине разрешили продавать препараты из марихуаны Видео
06:03
50 миллиардов гривен: кто и когда в Украине получит субсидии на руки Видео
05:41
"Путину подпалили хвост": эксперт объяснил, как Кремль приближает распад России
05:04
"Красавец мужчина": Виталий Козловский похвастался прессом
04:59
Суд продлил арест обвиняемым в убийстве Дениса Вороненкова Видео
04:25
"Москва не откажется от терактов": генерал-разведчик предупредил о провокациях накануне выборов
04:02
Звезда "50 оттенков серого" засветила соски в полупрозрачном платье Фото
03:30
Прошла любовь. Девушка отсудила у своего экс-жениха деньги за обручальные кольца
03:07
"Библейская война": в Израиле раскрыли предсказание о скором конце света Фото Видео
02:53
"Просто клоунада": политолог объяснил, откуда возникло такое внимание к отъезду Продана из Украины
02:24
"Россия хочет угрожать": Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина
01:59
Украинский рэпер выпустил песню о российских фейках "Шо там у хохлов" Видео
01:38
Сборную Украины по хоккею возглавил новый тренер Видео
01:16
"Какой смысл?": Москва опровергла обвинения во взломе системы GPS на учениях НАТО
00:54
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
00:40
"Мы показали, кем вы являетесь": Соколова ответила Приходько из-за обвинений в заказном интервью Видео
00:18
Чорновил сравнил сходивших на "выборы" жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии
13 ноября, вторник
23:51
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена
23:25
"Аж екнуло": Астафьева показала сцены 18+ со съемок "Свингеры-2"
23:22
Украина больше не верит ни в какие соглашения с РФ - МИД
22:59
"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС
22:39
В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку
22:35
"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь
22:21
В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ
22:02
Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России Видео
21:58
Российские приставы начали охоту за Земфирой из-за долга по ЖКХ
21:32
"На пороге техногенных катастроф": Эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного сезона
21:22
Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии
21:21
Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ Видео
20:50
У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП
20:29
Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко
20:01
"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор" Видео
19:59
Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов
19:31
90% крымчан получили российский паспорт - Бабин
19:26
"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью Видео
19:07
"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева Фото Видео
18:58
"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма Видео
18:29
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
18:09
Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам Фото
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
В США рассказали, как Украина может стать энергонезависимой
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять