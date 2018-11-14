Минобороны "мягко" потребовало еще денег, пригрозив большими проблемами

Глава Минобороны Украины Степан Полторак / УНИАН

В 2019 году финансирование украинской армии должно быть увеличено более, чем 5,3 процента от ВВП, так как нынешних средств не хватает.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "РБК-Украина".

"Эти цифры, мягко говоря, недостаточны. Я бы просил правительство и парламент, чтобы мы рассмотрели возможность увеличения финансового ресурса", - приводит портал слова министра.

Полторак предупредил, что уже заложенное в госбюджет финансирование обороны приведет к "большим проблемам с обеспечением военных и обороноспособностью страны".

Напомним, в сентябре в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Предполагается, что доходы бюджета Украины в 2019 году составят 1,293 трлн грн при росте ВВП на уровне 3 процентов и снижении инфляции до 7,4 процента. Расходы на оборону предусмотрены в размере 209,5 млрд грн (+28 процентов).

В конце июля Министерство обороны Украины попросило правительство выделить 4,5 млрд грн на повышение зарплат военнослужащим с 1 октября 2018 года. Минимальная зарплата для рядового состава планируется на уровне 9 тыс. грн, для офицерского - до 15,3 тыс. грн.

Ранее портал Business Insider составил рейтинг из 25 сильнейших армий Европы, в котором Вооруженные силы Украины заняли 10 строчку с бюджетом $4,88 млрд.