Константинопольский патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

В преддверии 85-й годовщины Голодомора Константинопольский патриарх Варфоломей обратился к украинцам с обещанием помочь решить церковные проблемы посредством предоставления автокефалии "многострадальной Православной церкви".

Текст обращения опубликован на сайте Украинской православной церкви в США.

"Эта большая ответственность матери-церкви, поэтому, так же, как мы предоставили автокефалию всем поместным церквям, Священный синод решил предоставить автокефалию многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она также присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире", - сказано в сообщении.

Патриарх Варфоломей отметил, что "Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми вами с бременем на сердце, в молитве", вспоминая Голодомор украинского народа, "трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов".

Напомним, 3 ноября, президент Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.