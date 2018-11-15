У Порошенко обвинили Путина во вмешательстве в избирательный процесс в Украине

15 ноября 2018, 20:21

Вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ, подчеркнул Святослав Цеголко.

Путин, злой
У Порошенко ответили на резонансное заявление Путина / Reuters

Последние заявления президента России Владимира Путина являются примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, заявил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи", - подчеркнул он в сообщении в Facebook, комментируя слова российского президента.

Цеголко отметил, что "вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ".

"Относительно Порошенко, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора. Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России - агрессора", - добавил Цеголко.

Напомним, ранее Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.

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Петр Порошенко Владимир Путин Святослав Цеголко
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