"Лох - это судьба": соцсети смеются над невыполненным обещанием Порошенко дать тепло в Смеле

Смела все еще без тепла / facebook.com/Смела новости Сміла - новини

Социальные сети вовсю обсуждают невыполнение обещания Петра Порошенко дать тепло в городе Смела - газовщики заявили, что они не в состоянии это сделать.

Андрей Портнов отметил, что Порошенко в очередной раз разбрасывается обещаниями, которые не может выполнить.

"Прошли обещанные Порошенко два часа на включение отопления в Смеле. Оно не включилось.

Уже даже утюг знает, что нельзя разбрасываться обязательствами, которые ты не можешь выполнить и которые можно немедленно надеть тебе на пустую, как шаманский бубен, глупую голову.

Никто не тянул за язык и не просил так быстро, всего за два часа, превращаться в дешевое и маргинальное политическое чучело.

Отопление он включит."

скриншот/соцсети

"Грабь корованы, рви пломбы, е*и гусей! Петр Алексеич плотют", - иронично шутит Леонид Швец.

скриншот/соцсети

Дмитрий Корнейчук отметил, что требование Порошенко и других политиков - просто дешевый пиар.

"Теперь еще и Порошенко решил попиариться на людях, замерзающих в городе Смела. Потребовал включить там отопление.

Вот все требуют. И Порошенко. И Гройсман. А великий и ужасный глава "Нефтегаза" Коболев все не включает.

Ребята, может, не надо перед нами дешевую клоунаду разыгрывать, как вы людей спасаете? Людей, которым тепло из-за ваших тарифов отключили."

скриншот/соцсети

"Порошенко публично потребовал от местных властей города Смела немедленно включить отопление под его личную ответственность. Отопление не включили. Опять опозорился на всю страну. Лох - это судьба", - подводит итог Александр Волков.

скриншот/соцсети

"Петр Алексеевич, у меня на Антновича 4/6 уже три дня холодные батареи.Аленушка замерзает?. Дайте, плиз, вказівку!!!", - прокомментировала ситуация журналистка Алена Яхно.



скриншот/соцсети

Ну а политолог Петр Олещук и вовсе выразил отношение к происходящему одной-единственной картинкой.

/ скриншот/соцсети

Напомним, жители Смелы требуют возвратить отопление и привлечь к ответственностируководство компании "Смелаэнергоинвест" (с 2011 по 2017 - теплопоставщик города), оставившее многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста возле здания ПАТ "Чекрассыгаз", где они жгли покрышки.

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле. НАК ожидает, что местные власти "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг.

Президент Петр Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в городе Смела Черкасской области, где возмущенные люди уже жгут шины.