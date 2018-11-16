"Неприятно удивлены": в Минспорта отреагировали на статью западных СМИ о подготовке в лагерях детей-убийц

Организаторы лагеря уверяют, что дети используют не настоящее оружие, а муляжи / Фото: Facebook/Гарт волі

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов озвучил свое мнение относительно информации ведущих мировых СМИ о финансировании из бюджета детских националистических лагерей, обучающих детей убивать.

"Так вот кроме того, что упомянутый лагерь (за счет участников, а не Министерства) действительно происходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, является откровенно ложной", - написал Жданов в Facebook.

Министр подтвердил, что молодежная организация "Сокол свободы" действительно участвовала на общих основаниях в конкурсе на получение финансирования для детского лагеря, однако ее заявка была отклонена. Он также добавил, что Украина выделила 4 млн гривен из государственного бюджета для патриотического воспитания молодежи, однако получившие финансирование организации проходили жесткий отбор.

"Лично я горжусь тем, что с 2015 года нам, в тесном сотрудничестве с общественными организациями, народными депутатами Украины, другими членами правительства и президентом Украины удалось возродить систему национально-патриотического воспитания в государстве. Ни для кого не секрет, что до событий 2013-2014 годов любые его проявления сводились к откровенной "шароварщине" для "галочки", либо умышленно игнорировались", - заявил министр.

Жданов заявил, что иностранные журналисты ухватились за "горячую" тему, не проверив факты. Он добавил, что готов сотрудничать и сообщать правдивую информацию интересующимся СМИ.

Напомним, журналисты американского издания The Associated Press и ряда других иностранных СМИ посетили в Западной Украине детский лагерь и опубликовали материал под названием "Обучение детей убивать в украинском националистическом лагере".