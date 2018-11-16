Украинцев ждет шквальный ветер и мокрый снег с гололедом: кому не повезет больше всего

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине на 16 ноября будет ветреной и прохладной. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий из-за того, что дождь, а местами мокрый снег, будут усугубляться туманами и штормовым ветром.

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 градуса до +9 градусов.

Погода в Украине на сегодня

Хуже всего дела обстоят на востоке и юге страны: именно здесь ожидаются дожди с мокрым снегом. И, соответственно, налипание мокрого снега с последующим гололедом. Днем на востоке от 0 до +2 градусов, ночью от -2 градусов до -6 градусов. На юге днем от -1 градуса до +2 градусов, ночью от 0 до -2 градусов. В Крыму днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2, возможны дожди.

На западе без осадков. Тут термометры днем покажут от 0 до +9 градусов, ночью от -6 градусов до +2 градусов.

На севере осадки также не ожидаются. Днем прогнозируется от -1 градуса до +2 градусов, ночью от -4 градусов до -7 градусов.

В центральных регионах днем от 0 до +2 градусов, ночью от -3 градусов до -6 градусов.

Погода в Украине 16 ноября: карта

Погода в Киеве на сегодня

Читайте такжеСиноптики предупредили, когда в Киеве снова будет снегПогода в Киеве 16 ноября будет без осадков. Жителей столицы периодически будут радовать солнечные прояснения. Днем от -1 градуса до +1 градуса, ночью от -4 градусов до -6 градусов.

Как ранее сообщала синоптик Наталья Диденко, на погоду в Украине 16 ноября преимущественно влияет антициклон с востока континента.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.