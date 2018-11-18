Деньги Папы Римского не доехали до "ЛДНР"

18 ноября 2018, 12:35

6 млн евро было потрачено на проведение тепла в жилые дома.

Донбасс, война, фронт, жители, Верхнеторецкое
Донбасс, Верхнеторецкое

Католики Европы провели акцию "Папа для Украины" с целью помочь пострадавшим на Донбассе. Всего было собрано более 15 млн евро, из которых 5 млн Папа Римский Франциск пожертвовал из собственных средств.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", из-за трудностей с распространением на территории "ЛДНР" поддержку получили только жители подконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Отмечается, что 6 млн евро было потрачено на проведение тепла в жилые дома, 8 млн - на закупку медицинских, гигиенических и продовольственных товаров, еще 1 млн - на психосоциальную поддержку пострадавших.

"Акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали", - рассказал представитель главы Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Ранее экс-советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов в чате на "Главреде" выразил мнение, что оккупированные Россией территории Донбасса ежегодно обходятся Москве приблизительно в $2 млрд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Украина Папа Римский гуманитарная помщь
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:07
В Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш ко дню памяти трансгендеров
14:02
Племянница Софии Ротару рассказала, что ее "роднит" с Брэдом Питтом Видео
13:39
Климкин заявил о поражении России в войне с Украиной
13:04
Почему голосование на выборах в Украине должно быть платным мнение
12:59
Премьер Польши спрогнозировал наступление России на Киев
12:35
Деньги Папы Римского не доехали до "ЛДНР"
12:10
Адвокат рассказал, как в России меняется политическая система Видео
12:03
В УПЦ КП сделали важное заявление по Объединительному собору
11:43
Скоро в Киеве снова будет идти снег — синоптики Видео
11:42
В Москве отреагировали на заявление украинского генерала о войне с Россией
11:10
"Страшные ноги": Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд Видео
10:58
Главный вывод из скандала вокруг конкурса снайперов на Майдане мнение
10:50
Опубликовано последнее смс-сообщение Осина перед смертью
10:44
"Не может двигаться": адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича Видео
10:26
"Шкура трусливая": СБУ позвала пользователя Сети "на разговор" в комментариях к посту в Instagram
10:13
"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль Видео
09:48
Экс-советник Путина объяснил, зачем Россия создала антиукраинский санкционный список Видео
09:47
Порошенко поблагодарил "всех американских друзей" за плечо
09:23
Потап посвятил стихотворение Евгению Осину
09:17
Аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку Видео
08:52
Виктор Янукович попал в реанимацию — СМИ Видео
08:33
Савченко рассказала о боли Путина Видео
08:31
За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине мнение
08:12
"Попа красивая": Светлана Лобода покрасовалась в мини-платье Видео
07:48
Уступила россиянке: на ЧМ по шахматам украинка завоевала призовое место Видео
07:42
Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
07:24
"Пришло время страдать": в "ЛНР" боевики оставили людей без электричества и воды — журналист Видео
07:13
Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"
06:58
Как Украина поставила Венгрию на место мнение
06:32
Доживает последние дни: астролог спрогнозировал скорую кончину ООН
06:14
"Наркотик" Путина: эксперт рассказал о зависимости российского президента Видео
05:53
Перебои сигнала мобильных и телевидения: Землю накроет мощный метеоудар Видео
05:18
Стало известно, сколько часов подряд можно носить обувь на высоком каблуке Видео
04:39
"Дали Путину не тот сигнал": экс-генсек НАТО рассказал о промашке альянса в Украине
04:02
Психолог посоветовала, как легче достичь желаемого Видео
03:22
Украинский генерал спрогнозировал последствия перекрытия Азовского моря для России
02:22
"Уходит эпоха": умерла легендарная украинская певица Видео
01:49
Экс-советник президента России пояснил слова Путина о "рае" для россиян после ядерной войны
01:28
Анита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похудения
01:03
В Николаеве втихаря выпустили из СИЗО криминального авторитета Мультика – журналист
00:38
Американский боксер посоветовал Усику не лезть в тяжеловесы
00:13
"Человек без середины": российские артисты вспоминают ушедшего из жизни Евгения Осина Видео
17 ноября, суббота
23:44
В Кривом Роге сторонники автокефалии штурмовали резиденцию митрополита УПЦ МП Видео
23:16
Бойфренд экс-невесты Владимира Кличко прокомментировал ее алкогольную зависимость Видео
22:48
На ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для Украины
22:23
Стало известно место и дата похорон Евгения Осина
22:20
Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х Видео
21:45
Архиепископ сделал ключевое уточнение о непринятии томоса Армянской церковью
21:20
Авторы "Маши и медведя" ответили на обвинения британцев в кремлевской пропаганде
21:11
"Конфликт на Донбассе надолго": эксперт рассказал о ключевой проблеме Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять