Деньги Папы Римского не доехали до "ЛДНР"

Донбасс, Верхнеторецкое

Католики Европы провели акцию "Папа для Украины" с целью помочь пострадавшим на Донбассе. Всего было собрано более 15 млн евро, из которых 5 млн Папа Римский Франциск пожертвовал из собственных средств.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", из-за трудностей с распространением на территории "ЛДНР" поддержку получили только жители подконтрольных украинским властям территорий Донбасса.

Отмечается, что 6 млн евро было потрачено на проведение тепла в жилые дома, 8 млн - на закупку медицинских, гигиенических и продовольственных товаров, еще 1 млн - на психосоциальную поддержку пострадавших.

"Акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали", - рассказал представитель главы Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Ранее экс-советник президента РФ, российский экономист Андрей Илларионов в чате на "Главреде" выразил мнение, что оккупированные Россией территории Донбасса ежегодно обходятся Москве приблизительно в $2 млрд.