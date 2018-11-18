Дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на неделю

18 ноября 2018, 19:26

В некоторых регионах страны будет прохладно, но сухо.

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Погода готовит украинцам сюрпризы / 1zoom.ru

Новая рабочая неделя на северо-востоке Украины начнется с прохлады и отсутствия осадков, а на остальной территории ожидается дождь с мокрым снегом.

По информации Укргидрометцентра, 19 ноября северная часть страны ощутит холодный и сухой воздух, на остальную территорию постепенно распространится влажная воздушная масса, усилится ветер, на крайнем юге потеплеет.

В Волынской, Ровненской, Харьковской и Луганской областях, а также на севере страны осадков не предвидится, на в остальных областях ожидается дождь с мокрым снегом. Возможно налипание снега и гололед, особенно на проезжей части.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, на западе и юге 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге 5-10° тепла. В Киеве без осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

/ Фото: Укргидрометцентр

На 20 ноября синоптики также дают весьма суровый прогноз. В южных, восточных и центральных областях ожидается мокрый снег, временами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели. В Крыму ожидается дождь, а на остальной территории – без осадков. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируется местами сильный мокрый снег.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на юге страны и в Закарпатье около 0°. Днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье 4-9° тепла. В Киеве на 20 ноября без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

/ Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщали, что климат в отдельных регионах Украины уже приближается к тропическим показателям. И сделали прогноз на зиму 2018-2019.

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