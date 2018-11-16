Синоптик предупредила: погода в Украине испортится на следующей неделе

В Украине ожидается мокрый снег и дождь / фото: khersonline.net

На выходных в Украине стоит ожидать сухую погоду в большинстве областей, которую сформирует антициклон с севера, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, до субботы непогода ослабнет, однако полностью осадки не прекратятся.

"В южной части и на востоке идут дожди, мокрый снег и сильный ветер. До субботы, 17 ноября, непогода ослабнет, но полностью осадки не прекратятся. И также задержится порывистый ветер. В воскресенье, 18 ноября, крайний север почувствует приближение атмосферного фронта", - прогнозирует Диденко.

По ее словам, снег ожидается северных районах Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, а также Волыни и Ровенщины. Однако на выходные в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Температура воздуха особо не изменится: ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до + 5 градусов.

"В Киеве 17 ноября будет сухо, 18 ноября увеличится облачность, на севере Киевщины возможен небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха в столице ночью -2−5 градусов, днем 0 + 2 градуса", — отметила Диденко.

По ее прогнозу, 20, 21 и 22 ноября погода в Украине усложнится из-за перемещения циклона из районов Средиземноморья. Сначала пойдут мокрый снег и дождь, потом из-за потепления — только дождь. "Осадки и ветер могут быть сильными", — предупреждает синоптик в своем Facebook.

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине на 16 ноября будет ветреной и прохладной.

Напомним, синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.