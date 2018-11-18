Факты, фамилии, доказательства: Украина направила в НАТО два доклада о российских наемниках

Украина 18 ноября передала своим партнерам по Парламентской ассамблее НАТО два доклада о деятельности частных военных компаний Российской Федерации.

"Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на востоке Украины и Сирии. Доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом", - сообщила нардеп Ирина Фриз в Facebook.

По словам политика, российские ЧВК являются альтернативным аналогом Сил специальных операций и применяются "с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России".

/ Фото: Facebook/Ирина Фриз

Как известно, на законодательном уровне существование ЧВК в России запрещено. Однако Кремль использует наемников для сокрытия военных преступлений на Донбассе и Сирии, а также для уменьшения количества жертв среди кадровых российских офицеров. Сейчас известно о двух ЧВК в России – это Вагнера и Патриот.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что в составе печально известной российской частной военной компании Вагнера не менее 10% личного состава - это украинцы.