"Не может даже сам подниматься": Адвокат рассказал, на сколько времени "выбыл из строя" Янукович

19 ноября 2018, 11:40

Если верить Александру Горошинскому, то беглый президент сейчас пребывает на длительном лечении в Москве.

Янукович в Межигорье
Виктор Янукович / "ТСН"

Бывший президент Украины Виктор Янукович, как минимум три недели не сможет удаленно выступать в Оболонском райсуде − из-за полученной травмы в РФ.

Соответствующую информацию в комментарии "Обозревателю" озвучил его адвокат Александр Горошинский. "Исходя из медицинских документов, врачи ориентируют, что Виктор Янукович не сможет выступать минимум три недели. В лежачем положении это невозможно, он не может даже сам подниматься", − заявил он.

Горошинский утверждает, что сейчас Янукович находится в медучреждении. "Где именно, я вам сказать не могу в целях безопасности. Он в больнице", - ответил адвокат. Природу травмы, полученной Януковичем он тоже стал уточнять.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович был госпитализирован в реанимацию с травмой, а после был доставлен в элитную московскую больницу.

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Россия травма больница адвокат Виктор Янукович медучреждение
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