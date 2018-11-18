Травма серьезная: Януковича перевезли в элитную московскую больницу

Виктор Янукович / Reuters

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович проходит лечение в одной из московских элитных больниц.

При этом бывшего украинского гаранта выписали из Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве еще 16 ноября, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

По словам сотрудницы Института, он поступил и выписался из приемного отделения. Больше информации не предоставили.

Информация о том, что Януковича выписали из НИИ им. Склифосовского, подтвердили источники kp.ru.

Сообщается, что в справочной НИИ сообщили о том, что в учреждении нет пациента по имени Виктор Янукович.

"Выписали. У нас сейчас его нет", — сказали в справочной.

В свою очередь в ближайшем окружении президента-беглеца убеждают, что травма действительно серьезная, но не критична, а Янукович сейчас якобы проходит лечение в одной из московских больниц не для простых смертных.

"Я единственное, что могу сказать, что это спортивная травма. Безусловно, что не будет иметь возможность выйти на связь с судом по состоянию здоровья", - добавил адвокат Януковича Александр Горошинский.

Напомним, ранее адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича.