Травма серьезная: Януковича перевезли в элитную московскую больницу

Виктора Януковича выписали из Института скорой помощи имени Склифосовского.
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович проходит лечение в одной из московских элитных больниц.
При этом бывшего украинского гаранта выписали из Института скорой помощи имени Склифосовского в Москве еще 16 ноября, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.
По словам сотрудницы Института, он поступил и выписался из приемного отделения. Больше информации не предоставили.
Информация о том, что Януковича выписали из НИИ им. Склифосовского, подтвердили источники kp.ru.
Сообщается, что в справочной НИИ сообщили о том, что в учреждении нет пациента по имени Виктор Янукович.
"Выписали. У нас сейчас его нет", — сказали в справочной.
В свою очередь в ближайшем окружении президента-беглеца убеждают, что травма действительно серьезная, но не критична, а Янукович сейчас якобы проходит лечение в одной из московских больниц не для простых смертных.
"Я единственное, что могу сказать, что это спортивная травма. Безусловно, что не будет иметь возможность выйти на связь с судом по состоянию здоровья", - добавил адвокат Януковича Александр Горошинский.
Напомним, ранее адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича.