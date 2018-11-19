Синоптик предупредила украинцев о "сложной" погоде 20 ноября

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 20 ноября будет сложной, предупредила синоптик Наталья Диденко.

У себя в Facebook она сообщила, что метеорологических сложностей стоит ожидаться уже сегодня, 19 ноября, жителям юга, центра и запада Украины (исключение составят лишь Волынь и Ровенская область). Здесь ожидаются дожди с мокрым снегом, возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

"Ближайшей ночью непогода продержится на юге и в центре (запад попустит)", – добавила она.

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Погода в Украине на завтра

Погода в Украине 20 ноября днем будет влажной: осадки прогнозируются на юго-востоке страны.

"Большинство областей попадет в зону влияния северного, скандинавского антициклона. Поэтому какие-то серьезные осадки – вряд ли", – добавила она.

Погода в Киеве на завтра

В Киеве в ближайшие дни будет преобладать сухая прохладная погода. Ночью -1-4 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

"Еще раз напоминаю, что прогнозируемые циклон и неблагоприятная погода 21-22 ноября не смогли перевесить влияние мощного антициклона. Поэтому дождь и снег в столице пока отменяются", – успокоила киевлян Диденко.

Погода в Украине 20 ноября: карта

Ранее синоптики рассказали о погоде на эту неделю. В некоторых регионах страны будет прохладно, но сухо. В частности, на 20 ноября синоптики также дают весьма суровый прогноз. В южных, восточных и центральных областях ожидается мокрый снег, временами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели. В Крыму ожидается дождь, а на остальной территории – без осадков. Ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях прогнозируется местами сильный мокрый снег.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.