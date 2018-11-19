"Они высасывали из нас людей искусства": поэтесса обвинила Россию в воровстве советского кино

Малахова считает, что Россия присвоила советское кино / Фото: скриншот из видео

Поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова в ходе общественного форума "За украинский язык" во Львове заявила, что советский кинематограф создали преимущественно украинцы, а Россия присвоила себе результаты труда.

По словам Малаховой, она посчитала всех своих соотечественников, связанных с киноиндустрией, которые приехали в СССР для работы в кино. Видео выступления опубликовано в YouTube.

"Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", — считает поэтесса.

Сценарист отметила, что украинцы для самореализации вынуждены были ехать в столицу СССР, оставляя там все свои таланты, которые потом нередко поворачивались против Украины.

"Я понимаю, что они высасывали из нас людей искусства, чтобы потом те люди искусства спели "Подмосковные вечера" и нам их втулили", - сказала Малахова.

Сценарист добавила, что украинцам часто в советском, а затем и в российском кино доставались самые маргинальные роли. Например, если в фильме присутствует девушка легкого поведения, то это непременно будет украинка.

Напомним, ранее экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион выразила желание уничтожить Россию полностью.