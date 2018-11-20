Омелян беспрепятственно вернул свои загранпаспорта

Омелян не понимает, зачем у него забирали паспорта / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян забрал из правоохранительных органов свои заграничные паспорта, которые изымались в качестве меры пресечения в рамках уголовного производства по обвинению в незаконном обогащении и сокрытии средств.

"Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать", - сообщил он журналистам Украинской правды.

По словам министра, действие меры пресечения, избранной для него судом, завершилось 15 ноября. Дальше следствие никаких действий не предприняло.

Паспорта Омелян забрал 19 ноября. Министр со своими адвокатами сейчас знакомится с материалами дела.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

Затем стало известно об аресте имущества Омеляна, которому для пользования оставили только галстуки, носки и книги.