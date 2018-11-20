Антициклон и похолодание: синоптик рассказала о погоде в Киеве на 21 ноября

В Киеве 21 ноября будет тенденция к небольшому похолоданию, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 21 ноября, в Киеве будет тенденция к небольшому похолоданию.

В столице ожидается сухая и порой даже солнечная погода, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, погоду в Украине в среду будет определять антициклон скандинавского происхождения, на территории страны преимущественно будет без осадков.

"... В Киеве… — тенденция к небольшому похолоданию. Ночью -3… -6 градусов, днем 0-2 градуса мороза...", — отметила Диденко.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.

Справка. Атициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой.