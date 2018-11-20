"Я бы вас расстрелял": мэр Черкасс грозит маршрутчикам сталинскими чистками

Анатолий Бондаренко / uaportal.com

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о том, что жалеет об отсутствии сталинских методов решения проблем, в частности - расстрелов.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, сложившуюся с местными перевозками.

"Я сказал: Уважаемые друзья, вы знаете, наверное, в условиях войны, я жалею, что живу не при Сталине. Я бы вас расстрелял" – заявил Бондаренко.

Видео со скандальной фразой мэра Черкасс обнародовал депутат горсовета Сергей Рубан в своем Facebook.

Отметим, что накануне в Черкассах закончилась недельная забастовка перевозчиков. При этом в городе подняли стоимость проезда в городских маршрутках с четырех до пяти гривен. Такое решение в понедельник, 19 ноября, приняли члены исполнительного комитета Черкасского городского совета.

По словам Рубана, ранее Бондаренко заявлял о том, что выше него в городе "только Бог".

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком.