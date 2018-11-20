Нацгвардия отказалась передавать "Азову" оружие из-за распоряжения США

Нацгвардия имеет распоряжение США - не передавать американское оружие "Азову" / azov.press

Украинская Национальная гвардия отказалась передавать американские оружие "Азову", так как имеет на этот счет особое распоряжение США.

"Да, было такое решение (о запрете передачи американского оружия "Азову"). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами. У нас достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. У них есть все необходимое для выполнение поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы", - заявил заместитель командующего Национальной гвардии по тылу Олег Кулик, пишут Украинские новости.

Кулик напомнил, что Нацгвардия получает от иностранных государств снайперские винтовки и гранатометы, а остального у нее и так хватает.

Ранее стало известно, что закупленные МВД Украины по завышенной цене 5 тыс. рюкзаков, известные как "рюкзаки Авакова", не поступили на обеспечение Национальной гвардии Украины (НГУ).