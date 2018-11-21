"Скандинавский антициклон": синоптик рассказала о погоде на День Достоинства и Свободы

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 21 ноября, в День Достоинства и Свободы-2018, будет холодной. В то же время в большинстве областей осадков не предвидится.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко и Укргидрометцентра, погоду в Украине сегодня будет формировать гребень антициклона скандинавского происхождения.

Погода в Украине на сегодня

Читайте также"Украина превращается в тропики": точный прогноз на зиму 2018-2019Температура воздуха в среднем будет колебаться от -2 градусов до +3 градусов.

"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влагой крайний юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровненщины", – рассказала Диденко.

Мокрый снег с дождем ожидается на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге. Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах. Температура на Закарпатье, в Крыму и на юге Одесской области днем составит +3-7 градусов.

По данным Диденко, вечером температура может упасть до -5 градусов.

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве 21 ноября будет солнечной и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

По данным Диденко, температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов с "тенденцией к небольшому похолоданию". Укргидрометцентр обещает днем около 0 градусов.

Погода в Украине 21 ноября: карта

Ранее синоптики рассказали о погоде на эту неделю. В некоторых регионах страны будет прохладно, но сухо.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине ожидается на Новый год и Рождество. В конце декабря будет до -6 градусов, предупредил народный синоптик.

Кроме того, Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Горбань также рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.