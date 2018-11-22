"Когда будете книги сжигать?": в Николаеве предложили переименовать русский драмтеатр

Николаевский художественный русский драматический театр / yandex.ua/natali-laschko/

В Николаеве активисты, общественные организации, а также депутаты облсовета выступили с предложением переименования Николаевского академического художественного русского драматического театра.

По их мнению, в условиях войны с Россией из названия следует убрать слово "русский".

Глава комиссии областного совета по культуре Надежда Иванова рассказала, что в самом театре проходило собрание, на котором большинство работников также проголосовали за смену названия.

По ее мнению, нужно вообще убрать слова "русский" и "украинский" из названий театров.

По словам активистов, переименование театра необходимо в связи с войной между Украиной и РФ, пишет novosti-n.org.

"Название нужно поменять! Если бы наши деды воевали, а за плечами у них был немецкий театр, то как бы они воевали? Вот и сейчас название нужно сменить", - говорили активисты.

В ответ экс-директор театра, депутат Николай Кравченко выступил резко против предложения.

"Что вы делаете? Когда вы уже будете книги сжигать и библиотеки? Что вам даст переименование театра?", - заявил он.

Отметим, что обращение с предложением о переименовании поддержали: "Народный Рух", "Народное ополчение", "Детям Украины", "Зеленый рух", украинское общество "Просвіта".

Напомним, ранее глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил о намерении обратиться к Верховной Раде с просьбой изменить название УПЦ МП на "Русскую православную церковь в Украине".