KFC в Доме профсоюзов закрыли на следующий день после открытия

22 ноября 2018, 18:41

Когда фаст-фуд вернется к работе и вернется ли вообще - неизвестно.

На Майдане закрыли KFC.
На Майдане закрыли KFC. / Страна

​Заведение фаст-фуда KFC, открытие которого состоялось в Доме профсоюзов 21 ноября, в день годовщины Евромайдана, закрыли на неопределенно долгое время.

Такую информацию сообщают правоохранители, которые дежурят у входа в заведение, передает Страна.

На улице у входа припаркована патрульная машина, а десяток силовиков выстроились у входа в KFC, сообщая, что фаст-фуд не работает. Один из них, одетый в маску, сказал: 

Заведение закрыто, не знаем надолго ли и почему

В самом помещении KFC через тонированное стекло видно, что сотрудники находятся в помещении - светится электронное меню у кассы, по залу ходят люди в форме официантов, при этом на улице не наблюдается никаких протестных акций или радикально настроенных людей. Утром в социальных сетях сообщали, что заведение работает.Читайте также"Когда людям ссут в глаза, они иногда просто дают в морду": в сети - дискуссия из-за KFC в Доме профсоюзов

Кроме того, PR-агентство Mainstream сообщило на своей странице в Facebook о разрыве отношений с офисом KFC. В Mainstream заявили, что несмотря на все прописанные риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC.

"Та коммуникация, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", - сообщается на странице компании.

Напомним, KFC - не первое заведение, чье открытие в Доме профсоюзов вызвало негативную реакцию части украинцев. Ранее с аналогичными аргументами критиковались кафэ L`Kafa и "Каратель".

В здании Дома профсоюзов во времена Евромайдана погибли люди. В ночь на 19 февраля 2014 года дом почти полностью сгорел, а также обвалились конструкции между четвёртым и пятым этажами. Только по официальным данным там погибли как минимум двое - Владимир Топий и Александр Клетинский.

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Дом профсюзов KFC
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