Порошенко уволил главу Луганской ОГА Гарбуза

Гарбуз подал заявление об отставке, и президент его подписал / Фото: loga.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 22 ноября уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

"Освободить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее проект указа президента об увольнении главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза одобрил Кабинет министров.

Как известно, Гарбуз занимал должность председателя Луганской ОГА с апреля 2016 года, после увольнения с этой должности Георгия Туки.

Напомним, ранее Гарбуз отличился резонансным заявлением. Он сознался в том, что на протяжении трех лет жил в лесу в землянке без электричества, благ цивилизации и стал отшельником.