"Может, этих людей уже мертвыми привезли": директор Дома профсоюзов назвал причину открытия KFC

23 ноября 2018, 00:28

Руководитель утверждает, что фаст-фуд был открыт из-за необходимости заработка.

Активисты решительно выступили против KFC в Доме профсоюзов / Фото: Facebook/Евгений Карась

Директор Дома профсоюзов Владимир Цыганенко заявил, что ресторан KFC был открыт в Доме профсоюзов на Майдане независимости, где в 2014 году по время Революции достоинства во время пожара сгорели люди, поскольку это приносит доход, а смерти в здании правоохранителями не были доказаны.

"Он не считает проблемой открытия фастфуда жареной курятины KFC в Доме профсоюзов. Говорит, профсоюзами тоже нужны деньги, поэтому крутятся как могут. Добавляет, что смерти от пожара в Доме профсоюзов не доказаны. "Может этих людей уже мертвых туда привезли", - заявил он", - сообщил в Facebook журналист и политик Дмитрий Гнап.

По словам автора поста, активисты намерены найти директора ресторана быстрого питания и добиваться закрытия заведения.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Гнап

Напомним, ранее в Киеве сторонники организации С14 21 ноября оставили надписи на стенах ресторана быстрого питания сети KFC, который открылся в сгоревшем во время Майдана в феврале 2014 года Доме Профсоюзов, и были задержаны полицией.

Позже в фаст-фуде сообщили, что закрываются на неопределенное время.

Как известно, KFC - не первое заведение, чье открытие в Доме профсоюзов вызвало негативную реакцию части украинцев. Ранее с аналогичными аргументами критиковались кафэ L`Kafa и "Каратель".

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