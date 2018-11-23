Эксперт назвал причину хлебного кризиса в "ДНР"

В "ДНР" боевики искусственно создали хлебный кризис, полагает эксперт

В захваченном боевиками Иловайске Донецкой области боевики самопровозглашенной "ДНР" искусственно спровоцировали хлебный кризис, закрыв единственный в городе хлебзавод.

На подконтрольной террористам земле продолжается перераспределение собственности, рассказал эксперт по национальной безопасности Тарас Жовтенко "Обозревателю".

"…другой момент в том, что РФ прекрасно знает об этих процессах, но сознательно в это не вмешивается. Я вижу такое развитие событий, что пророссийские кандидаты, которые там сейчас победили (в ноябре в "ДНР" и "ЛНР" прошли "выборы" — Ред.), могут в определенный момент победно разрешить эту ситуацию, — отметил собеседник.

По его словам, это пример типичной российской политики — "искусственно создается кризис, а потом авторы этого кризиса выступают как герои, которые решат эту кризисную ситуацию".

Ранее известный донецкого блогер, который пишет под псевднимом "Фашик Донецкий", сообщил, что 20 ноября в Иловайске перестал работать единственный хлебозавод, из-за чего люди остались без социального хлеба.

Напомним, "выборы" в "Л/ДНР" прошли 11 ноября. В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний и.о. главы "республики" Денис Пушилин. СМИ писали, что до "выборов" лидер "ДНР" обеспечил своей семье "парашют".