Молодая девушка-"депутат": в Сети рассказали о любовнице главаря "ДНР" и показали фото

Денис Пушилин якобы изменяет жене с Марией Богатовой / Reuters

У нового главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина есть любовница — новый "депутат народного совета" псевдореспублики Мария Богатова.

"Народной избраннице" 21 год, говорится в группе "Донецкая республика" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

По данным Telegram-канала "Двойное дно", девушка — "любовница cамогО!".

"Еще одну мамкину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "великий" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", — охарактеризовали в соцсети "депутата".

Напомним, 11 ноября в "Л/ДНР" прошли "выборы". В "избирательной гонке" в "ДНР" якобы победил тогдашний и.о. главы "республики" Денис Пушилин. СМИ писали, что до "выборов" лидер "ДНР" обеспечил своей семье "парашют".