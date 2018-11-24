Пенсионный фонд сотрудничает с Россией в вопросах крымских граждан

В ведомстве заверили, что персональные данные крымчан РФ не сообщают.
Пенсионный фонд Украины вынужден сотрудничать с Россией по делам жителей Крыма, которые обращаются для получения пенсии в Украине.
"Для обеспечения права лица, постоянно живущего на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Украины, территориальный орган на основании представленных документов направляет запрос об истребовании пенсионного дела в органы Российской Федерации (Пенсионный фонд России или в другие министерства и ведомства, осуществляющие пенсионное обеспечение в России)", - говорится в ответе украинского ведомства на запрос издания Крым.Реалии.
В ведомстве отмечают, что не передают "персональные данные жителей АРК и Севастополя, которые выехали на материковую часть Украины". Переписка с соответствующими органами Крыма не ведется, а с Россией соглашения существуют в рамках законодательства Украины и международных норм.
В Пенсионном фонде отметили, что граждане, проживающие в Крыму и не получившие гражданство России, имеют право на оформление пенсии на территории Украины. В ведомстве уточнили, что житель Крыма имеет право на основании паспорта гражданина Украины, оформить выплаты на материковой части страны.
Ранее сообщалось, что все пенсионеры Украины, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц, получат от Пенсионного фонда все необходимые выплаты.