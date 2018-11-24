Пенсионный фонд сотрудничает с Россией в вопросах крымских граждан

Крымчане имеют право оформить пенсию на территории Украины / kpravda.com

Пенсионный фонд Украины вынужден сотрудничать с Россией по делам жителей Крыма, которые обращаются для получения пенсии в Украине.

"Для обеспечения права лица, постоянно живущего на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Украины, территориальный орган на основании представленных документов направляет запрос об истребовании пенсионного дела в органы Российской Федерации (Пенсионный фонд России или в другие министерства и ведомства, осуществляющие пенсионное обеспечение в России)", - говорится в ответе украинского ведомства на запрос издания Крым.Реалии.

В ведомстве отмечают, что не передают "персональные данные жителей АРК и Севастополя, которые выехали на материковую часть Украины". Переписка с соответствующими органами Крыма не ведется, а с Россией соглашения существуют в рамках законодательства Украины и международных норм.

В Пенсионном фонде отметили, что граждане, проживающие в Крыму и не получившие гражданство России, имеют право на оформление пенсии на территории Украины. В ведомстве уточнили, что житель Крыма имеет право на основании паспорта гражданина Украины, оформить выплаты на материковой части страны.

/ Фото: Крым.Реалии

Ранее сообщалось, что все пенсионеры Украины, имеющие официальный статус внутренне перемещенных лиц, получат от Пенсионного фонда все необходимые выплаты.