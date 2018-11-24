Константинополь планирует вернуть себе более 20 объектов в Украине – РПЦ

Андреевскую церковь уже передали Вселенскому патриарху / Bodo Life

В Украине Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 культовых сооружений, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

По его словам, речь идет более чем о 20 объектах, в частности, монастырях, храмах, различных зданиях, принадлежавших Константинополю до конца XVII века.

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"Константинопольский патриархат, готовя эту так называемую автокефалию, в томосе об автокефалии намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии, которые когда-то исторически Константинополь в Украине имел, а их было довольно много в разное время", - подчеркнул Иларион в эфире канала "Россия-24".

Напомним, патриарх УПЦ КП Филарет заявил о том, что после получения Томоса об автокефалии в Украине не останется "московского духа".

Ранее президент Петр Порошенко заявил о том, когда Украине со стороны Константинополя будет предоставлен Томос об автокефалии украинской церкви.