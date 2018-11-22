Албанская православная церковь: Константинополь в Украине ходит по минному полю

Албанская православная церковь / Википедия

Отдел внешный церковных связей Московского патриархата заявил, что патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) получил послание от предстоятеля Албанской православной церкви архиепископа Анастасия и рассказал о его содержании.

Как заявляют в отделе, глава Албанской церкви сравнил действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии с хождением по минному полю.

"Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплочённость, как это неоднократно случалось в разных поместных церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия", - написал Анастасий.

Предстоятель заявил, что действия Константинополя ведут к "расколу православия".

Читайте также"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦНапомним, ранее предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий назвал единую поместную церковь "политической организацией".

Накануне стало известно о том, что Собор епископов Польской православной Церкви отказался признавать решение Константинопольского патриархата о восстановлении евхаристического общения с духовенством теперь уже бывшей УПЦ КП, а ныне украинскими клириками в юрисдикции Константинопольской Церкви.

Кроме того, 7 октября Антиохийская церковь выразила обеспокоенность развитием ситуации в Украине. Антиохийская церковь не считает, что утверждение новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей является методом для решения конфликтов.

Сербская церковь выступила против решения Вселенского патриархата по Украине 12 ноября 2018 года. Сербы потребовали провести Всеправославный собор по вопросу предоставления автокефалии украинской церкви.