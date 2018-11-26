Таран украинского буксира: эксперт рассказал, как ответить на провокацию РФ

Эксперт призвал к развитию высокоточных ракетных систем / Facebook Юрия Бирюкова

Для отпора агрессии России в Азовском море Украине необходимо укреплять береговую линию обороны, а также развивать ракетные войска, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он уточнил, что речь идет о таких высокоточных системах, как "Смерч" или "Ольха", которые по дальности запуска способны перекрыть акваторию Азовского моря, а значит способны повлиять на военно-политическую ситуацию в регионе.

Эксперт также уверен в необходимости денонсации соглашения о внутреннем море с Россией, и соглашения по квотам на вылов рыбы, потому что именно это соглашение позволяет российским судам вплотную подходить к украинским берегам.

Жданов считает, что международное сообщество здесь не поможет, ведь пока действуют эти соглашения, проблемы в Азовском море являются внутренними проблемами отношений Украины и России.

"Денонсирование соглашений и введение в действие норм международного морского права о нейтральных водах, территориальных водах, морской государственной границе позволит обращаться к международным организациям, чтобы заставить Россию соблюдать международные нормы и отвечать за их нарушение", – заявил он в комментарии Каналу 24.

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Эксперт подчеркнул, что Россия в очередной раз демонстрирует, что на 100% контролирует акваторию Азовского моря и Керченский пролив. А это, в свою очередь, является как политическим, так и военным давлением на Украину.

"На море у нас нет сил и средств, чтобы противостоять тем же кораблям пограничной службы РФ, которых те имеют три десятка, Украина же – ни одного", – резюмировал Жданов.

Напомним, после тарана украинского буксира в "ФСБ по Крыму" обвинили корабли ВМС в опасных маневрах.

В свою очередь, в ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа рейдового буксира "Яны Капу".

Позже стало известно о том, что российский пограничный корабль "Дон", который протаранил буксир "Яны Капу", получил пробоину.

Кроме того, после вооруженной провокации Россия закрыла для прохода гражданских судов Керченский пролив.