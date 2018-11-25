УПЦ МП назвала действия Минюста по Почаевской Лавре "рейдерством"

Почаевская Лавра / Фото: УНИАН

В Украинской православной церкви Московского патриархата действия Минюста по Почаевской Лавре оценивают, как априори неудачную попытку рейдерского захвата имущества.

"Сегодня звучат заявления некоторых политиков и чиновников – это неприкрытая попытка настоящего рейдерства. То есть попытка захвата имущества теми организациями, в частности Министерством культуры, или так называемым Заповедником, которые это имущество не строили, не предпринимали никаких усилий, чтобы его создать, не имели никаких вообще связей с территориями монастыря, а просто взяли и объявили эту территорию своей", - в эфире телеканала "112 Украина" сказал председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Архиепископ отметил, что о переезде монастыря, что уже 500 лет существует там, и речи быть не может, добавив что в УПЦ не видят оснований для такого решения, ведь монастырь никогда не закрывался, а монахи никогда не покидали его территорию.

Читайте такжеВ Почаевской лавре обвинили власти в использовании "коммунистических методов борьбы""Все, что там построено, что сохранилось, и что поддерживается в надлежащем состоянии – то все было сделано исключительно усилиями монахов монастыря, и никакой заповедник не приложил ни копейку, никаких усилий, ничего для того, чтобы эта красота была такой, какой мы сегодня ее знаем", - подчеркнул архиепископ.

Заявление Минюста, добавил он, является странным, откровенно популистским и одиозным.

"Минюст просто не объяснил свое решение тем, что, по его мнению, все предыдущие правовые документы были совершены незаконно, но в чем эта незаконность и что именно не устраивает Минюст никто так и не узнал".

Климент назвал происходящее частью "происходящих по всей стране провокаций", направленных против УПЦ МП.

"Одновременно они возникают во всех регионах Украины и почти по одинаковому сценарию они происходят, то есть это все мы наблюдаем как направленную акцию, и эта акция в первую очередь имеет целью запугать наших священников, верующих, епископов, принудить их к каким-то действиям, которые не совместимы с каноническими правилами, теми принципами, по которым живет церковь".

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины аннулировало передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата.

В монастыре заявили, что украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной церковью.