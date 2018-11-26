Военное положение перенесет выборы президента с весны на осень - нардеп

Выборы могут значительно сместиться / Открытые источники

Если Рада проголосует за введение предложенного СНБОУ и президентом военного положения на 60 дней, календарный план проведения мероприятий по выборам президента будет полностью сорван.

Впрочем, не исключается, что в этом случае президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года, передает "Страна" со ссылкой на комментарий неназванного депутата из БПП.

"В таком случае (выборы) будут вместе. Плюс контроль над контентом СМИ. и тому подобное", - сообщил депутат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.