Конфликт РФ и Украины в Азове: эксперт спрогнозировал главный вопрос Запада к Киеву

Атакованные Россией украинские корабли / РБК

Официальному Киеву придется объяснить Западу цель перехода украинских кораблей через Керченский пролив, где их атаковали российские пограничники, в противном случае серьезной поддержки со стороны партнеров Украине ждать не стоит.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал дипломат Василий Филипчук.

"Уверен, что во всех ведущих МИД стран мира ответственные за регион ищут ответ на вопрос: для чего нужно было направлять военные корабли через акваторию, которая де-факто контролируется государством-агрессором? Риски агрессивной реакции со стороны РФ легко прогнозируемы, поэтому идти на них - это или не понимать объективной ситуации и подставлять своих военных, или сознательно повышать ставки в противостоянии с РФ по каким-то, известным только высшему украинскому военно-политическому руководству, причинам", - считает дипломат.

По его словам, есть риск, восприятия Украины Западом как "непрогнозируемого партнера".

"Если не будет предоставлено и партнерам, и наблюдателям понятной интерпретации целей и планов украинских военных - это будет играть не в пользу восприятия Украины как прогнозируемого партнера. Если партнеры будут понимать, какой был и план А, и план Б украинской стороны, то можно надеяться на какую-то реальную поддержку. Если не будут понимать, то услышим обычные заявления об обеспокоенности и, что важнее, - призывы к обеим сторонам проявлять сдержанность", - заключил Филипчук.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.