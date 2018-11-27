В Польше намерены ввести санкции против блокирующих границу евробляхеров

27 ноября 2018, 19:24

Митингующие не пропустили через границу польских дипломатов.

В Польше хотят наказать протестующих евробляхеров / Фото: Госпогранслужба

Правоохранительные органы Польши просят украинских пограничников предоставить информацию о заблокировавших пограничные пункты пропуска владельцах автомобилей на европейских номерах.

"Сейчас компетентные органы Польши просят предоставить информацию о лицах, участвующих в этих "ероприятиях", чтобы при попытке пересечения депортировать и аннулировать карту поляка, если такая выдавалась", - цитирует Zaxid.net руководителя Львовской таможни Левко Прокипчука.

По словам пограничников, на одном из пунктов пропуска во Львовской области не смогли пересечь границу два польских дипломата, которых протестующие категорически отказались пропустить.

Как известно, евробляхеры уже третьи сутки блокируют пункты пропуска в Польшу, Венгрию и Словакию с требованием отметить закон о растаможке автомобилей.

Напомним, Порошенко подписал одобренные Верховной Радой законы о снижении акциза на импорт легковых автомобилей, а также об усилении контроля над перемещением и использованием авто на иностранной регистрации.

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