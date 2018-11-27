Парубий попросил НАТО увеличить в Черном море количество кораблей и авиации

Столтенберг осведомлен об агрессии России в Керченском проливе / Reuters

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 27 ноября в Брюсселе высказал предложение о необходимости увеличения военного присутствия Альянса в Черном море.

"Я призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного моря и количество военных кораблей в Черном море как гарантию безопасности, стабильности в Черном море. Это один из ключевых вопросов, который мы обсуждали с генеральным секретарем по поводу последнего акта агрессии Российской Федерации против Украины" – цитирует председателя украинского парламента Европейская правда.

Парубий подчеркнул, что в НАТО осознают степень опасности российской агрессии не только для Украины, но и для других стран мира.

"Могу сказать, что есть понимание Генерального секретаря НАТО всей опасности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всего свободного мира. Я призвал генсека, чтобы НАТО и Североатлантический совет по этому поводу дали и публичную реакцию", - добавил Парубий.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.