Посольство США в Украине выпустило рекомендации в связи с военным положением

Посольство США / УНИАН

Посольство США в Украине выпустило ряд рекомендаций для своих граждан в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

В сообщении на сайте ведомства гражданам США напоминается, что "26 ноября парламент Украины утвердил 30-дневный период военного положения с 14:00 28 ноября для 10 областей страны". Дипломаты пока что оценивают влияние военного положения на эти регионы, однако при этом уже рекомендуют принять ряд мер.

Во-первых, стоит пересмотреть планы на поездки в те области, на которые распространяется указ о военном положении - там будет усилено присутствие полиции.

"Возможны неожиданные перекрытия улиц, ограничения и обыски. Избегайте Читайте такжеЕвродепутат предлагает из-за агрессии России на море запретить "Северный поток-2"демонстраций. Cмотрите по сторонам и будьте осмотрительны", - такие рекомендации посольство дает тем американцам, которые все-таки поедут в эти области или будут там на момент введения в действие военного положения.

Также гражданам США советуют следить за обновлением информаци в местных СМИ, следовать инструкциям местных правоохранительных органов, уведомлять друзей и семью о своей безопасности и зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.

"Следуйте за Twitter и веб-страницей посольства США для получения дополнительной информации", – резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее "Главред" выпустил материал о том, что изменится для украинцев после введения военного положения.