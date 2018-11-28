"Hui yogo znae": Ярош опубликовал матерную инструкцию для солдат НАТО

Руководитель "Украинской добровольческой армии", бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош опубликовал разговорную инструкцию для военных НАТО.

"Как правило, я не выражаюсь нецензурно, несмотря на то, что с 16 лет работал на металлургическом комбинате и в совершенстве владею "матерным сленгом". Но на этот раз, запощу пару инструкций, которые многим, кто по объективным или субъективным обстоятельствам, не знает, что такое современная российско-украинская война, станут полезными для понимания нашей сложной военной ситуации", - отметил Ярош.

Он также добавил, что на пост его сподвигло пребывание в Верховной Раде и, хотя это "цинично и неправильно, но созерцая этот позорный балаган, нормальных слов не остается".

СМИ узнали о просьбе Киева разместить в Украине военную базу США

Как сообщалось ранее, в правительственной газете "Урядовый курьер" в среду, 28 ноября, опубликовали новый указ президента Петра Порошенко о введении в Украине военного положения на 30 дней.