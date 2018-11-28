"Берем под свой контроль". Националисты ворвались в киевский ТЦ Ocean Plaza: опубликовано видео

Радикалы в Ocean Plaza / скриншот из видео

В среду, 28 ноября, члены "Сокола" (общественной организации радикально-националистического толка) в очередной раз заблокировали работу киевского ТРЦ "Ocean Plaza".

Более десятка одетых в черной человек с флагами своей организации ворвались внутрь торгового центра и заявили о том, что берут его под свой контроль.

Затем члены "Сокола" громогласно потребовали закрыть ТРЦ, принадлежащий российским коммерсантам и проскандировали лозунг: "Прочь российский бизнес из Украины".

Напомним, ранее Ocean Plaza радикалы забросали дымовыми шашками, а также заблокировали работу этого ТЦ с помощью горящих автомобильных покрышек и файеров.