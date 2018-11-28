У Кремля по Украине в рукаве остаются два туза — политолог

По Украине у Кремля в рукаве остаются два туза, предупредила политолог / GettyImages

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь британского аналитического центра Chatham House Лилия Шевцова считает, что у Кремля по Украине в рукаве остаются два туза.

Власти РФ делают ставку на то, что либеральные демократии устанут от нашей страны и вернутся к своему прагматизму, рассказала эксперт в интервью Украинской правде.

По ее словам, первый туз в рукаве у Кремля — сложности с украинскими реформами, раскол украинской элиты и возможность усиления у вас пророссийской оппозиции, а второй — усталость Запада от проблем Украины и его растущее равнодушие.

"Эпоха глобализации взрастила целое поколение "реалистов" из разных сословий — от политиков до интеллектуалов, которые считают, что эпоха ценностей завершена и нужно переходить к прагматизму", — отметила собеседница.

Эксперт добавила, что это очень комфортное для самодержавия поколение. "Именно оно сформировало на Западе мощнейшую лоббистскую машину по осуществлению интересов клептократии (правительство, которое контролируют мошенники, использующие преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния — Ред.). И пока эта машина не разрушена", — подчеркнула политолог.

Ранее Лилия Шевцова говорила, что Кремль по Украине перешел от мечты о "русском мире" и украинской "федерации" к идее "гниющего аппендикса" в украинском теле. При этом политолог полагает, что стратегия властей России остается прежней — затолкать украинское государство обратно в серую зону.