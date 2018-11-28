"11 друзей" Ocean Plaza. Из киевского ТРЦ эвакуировали посетителей из-за подожженных радикалами дымовых шашек

Блокировка радикалами Ocean Plaza / "Информатор"

Вечером в среду, 28 ноября в столичном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza начали очередную эвакуацию всех посетителей из-за задымления внутри здания.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице торгового центра в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, задымление произошло из-за того, что в 18.00 в здании ТРЦ радикалы подожгли дымовые шашки.

"Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт", − заявили в администрации ТРЦ.

Напомним, ранее радикалы-националисты объявили о том, что "берут Ocean Plaza" под свой контроль. До этого они устраивали забрасывания ТРЦ дымовыми шашками и блокировали его с помощью горящих шин.