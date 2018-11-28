"Нехай щастить": количество не пропущенных в Украину россиян подошло к сотне

"Заворачивают" тех, кто не может внятно объяснить причину приезда в Украину / NewsRoom

Сотрудники Государственной пограничной службы "завернули" обратно уже 85 россиян, которые приехали в Украину. После отказа российским гражданам пришлось возвращаться обратно в Минск.

Уточняется, что украинские пограничники отказывали россиянам из-за того, что последние не смогли объяснить причину своего приезда, передает Deutsche Welle.

"Если приезжает человек, на границе четко не может объяснить, зачем он приехал, конечно, у пограничной службы возникает вопрос: он искренен в своих желаниях или нет. Я так понимаю, российские граждане в аэропорту не смогли мотивировать свой приезд", - пояснил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

При этом посол указал на поведение россиян во многих случаях.

"В постсоветских странах россияне чувствуют себя так, будто они хозяева, а не гости. Для Украины они иностранные граждане. У нас разные паспорта, существует предел, поэтому каждая страна устанавливает свой режим въезда и выезда. Попробуйте поехать в Лондон и не ответить на вопрос пограничной службы", - отметил Кизим.

В тоже время, в социальных сетях отметили, что запрет на въезд касался только тех, кто направлялся из Минска в Киев.

"Но тех, кто летит во Львов, Одессу, Харьков пускают", - говорится в сообществе "РБ головного мозга".

Ранее сообщалось, что за 27 ноября пограничники в аэропортах Киева не пустили на территорию Украины около 80 граждан России.

В понедельник, 26 ноября, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании поддержали введение в Украине военного положения из-за агрессии Российской Федерации в Азовском море.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.