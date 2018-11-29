Жертва телевидения: на Сумщине мужчина заявил в полицию о нападении России

Полиция находилась в недоумении от звонка неизвестного / Фото: УНИАН

В Сумской области на линию 102 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что спецназ России пересек украинскую границу.

Как говорится в сюжете ТСН, для поиска автора звонка стражам порядка понадобилось несколько часов.

Отмечается, что о военной агрессии России в полицию сообщил 42- летний житель Шосткинского района области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения смотрел телеканал Рада, где обсуждались последние события в стране. У эмоционального зрителя не выдержали нервы, и он сообщил в полицию о нападении российских солдат.

"Ну пьяный был! Что тут такого?", – сказал в свое оправдание мужчина.

Правоохранители принимают решение о привлечении горе-телезрителя к ответственности.

Напомним, польский информационный телеканал TVP Info, которым владеет государственная телекомпания TVP, оформил эфир одной из программ с изображением символики нацистской организации СС в названии России из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.