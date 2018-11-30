Образование для мажоров: СМИ рассказали, где учатся дети украинских политиков

Нардепы выбирают для своих детей образование за рубежом / УНИАН

Многие из народных избранников выбирают для своих детей образование за границей.

По словам нардепа Сергея Алексеева, образование его дочери в британской школе обходится ему в 20 тысяч долларов в год.

Как сообщила нардеп Ольга Богомолец, ее старшая дочь обучается в Будапеште за 10 тысяч евро в год, потому что образование в Великобритании оказалось не по карману.

Кроме того, нардеп Борис Розенблат похвастался обучением своего сына в Букингемском университете, а дочь Сергея Таруты училась в Лондонском экономическом колледже.

Элитным образованием своего сына в Англии кичится и нардеп Вадим Новинский. Образование в университете Сент Андрюс, где учился и принц Уильям, обошлось народному избраннику в 30 тыс фунтов в год, сообщает ТСН.

А дочь нардепа Дмитрия Добродомова не только получала образование в Канаде, но и является гражданской этой страны.

Напомним, недавно стало известно о том, что старшая дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Юлия получила статус "постоянного резидента" Англии.

Ранее сообщалось о том, что младшие дочери президента Петра Порошенко начали учебу в вузах Великобритании.