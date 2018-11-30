Образование для мажоров: СМИ рассказали, где учатся дети украинских политиков

Народные избранники выбирают для своих детей образование за границей.
Многие из народных избранников выбирают для своих детей образование за границей.
По словам нардепа Сергея Алексеева, образование его дочери в британской школе обходится ему в 20 тысяч долларов в год.
Как сообщила нардеп Ольга Богомолец, ее старшая дочь обучается в Будапеште за 10 тысяч евро в год, потому что образование в Великобритании оказалось не по карману.
Кроме того, нардеп Борис Розенблат похвастался обучением своего сына в Букингемском университете, а дочь Сергея Таруты училась в Лондонском экономическом колледже.
Элитным образованием своего сына в Англии кичится и нардеп Вадим Новинский. Образование в университете Сент Андрюс, где учился и принц Уильям, обошлось народному избраннику в 30 тыс фунтов в год, сообщает ТСН.
А дочь нардепа Дмитрия Добродомова не только получала образование в Канаде, но и является гражданской этой страны.
Напомним, недавно стало известно о том, что старшая дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Юлия получила статус "постоянного резидента" Англии.
Ранее сообщалось о том, что младшие дочери президента Петра Порошенко начали учебу в вузах Великобритании.