В Керченском заливе повреждены два корабля - СМИ

"Леди Мария" / FleetMon

В Керченском проливе в результате маневрирования оказались повреждены два иностранных сухогруза, сообщает специализированный ресурс FleetMon в пятницу, 30 ноября.

Инцидент случился на южной якорной стоянке; сухогруз под флагом Того Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи грузового судна под флагом Мальты Azov Concord, в итоге у первого поврежден винт, у второго - обрыв якоря.

"Оба корабля направлялись из порта Констанца в Румынии в азовские морские порты России и Украины, оба ждали разрешения на транзит через пролив", – говорится в сообщении.

Согласно сведениям сайта Marine Traffic, сухогруз Azov Concord, IMO 9387748, следовавший в российский порт Ейска, в настоящее время находится в порту российской Анапы.

Сухогруз Lady Maria, IMO 8500070, находится в районе Керченского пролива. Пункт назначения сухогруза не сообщается. На сайте по слежению за судами отмечается, что судно следовало в "неизвестный порт".

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находятся 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.