"Войти в царство божье в качестве какашки": журналист объяснил, зачем Порошенко обыски в Лавре

Президент Украины Петр Порошенко / АП

Журналист Александр Дубинский, комментируя проведенные СБУ обыски в помещениях Киево-Печерской лавры, а также по месту жительства ее наместника митрополита Павла, выразил мнение, что таким образом президент Петр Порошенко вносит еще один фактор раскола в украинское общество с целью сохранить власть любой ценой.

"Из этих обысков я делаю очередной вывод... Петр Алексеевич прекрасно понимает, что вмешиваясь в религиозные дела, он создает еще одно основание для раскола страны. Т.е. он уже этих условий для раскола создал бесчисленное множество - от языка и экономики, до религии и военного положения... Планомерно, предпринимаются шаги, чтобы Украина разделилась на две части, или три части, или четыре части. Мне кажется, ему это не важно. Ему важно остаться в какой-то из этих частей, и там попытаться избраться президентом среди электората, который, возможно, его изберет", - сказал Дубинский в своем видеоблоге в Facebook.

Журналист считает, что таким образом Порошенко преследует свои "узкополитические цели - сохранить власть, сохранить бизнес, жизнь и активы".

"Это главная цель его существования. Исходя из действий Порошенко, я делаю простой вывод - его не интересует Украина, его интересует сохранение власти в любой форме и любым способом. Ради этого он готов страну расколоть", - отметил Дубинский.

Обращаясь к президенту, журналист подчеркнул, что если Порошенко "войдет в историю как кусок собачьей какашки, то, наверное, будет правильным продолжать обыски у священников и войти в качестве какашки и в царство божье".

Ранее СБУ сообщила о проведении обысков по месту жительства у митрополита Павла в рамках расследования дела о разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Также обыски были проведены в помещениях Лавры. 28 ноября власти начали опись имущества монастыря.